Українські науковці перебувають в з метою пошуку відомостей про втрачені внаслідок другої світової війни культурні цінності

З 12 по 25 травня 2019 року делегація українських науковців перебуває у Німеччині з метою проведення дослідницької роботи у закладах культури для пошуку втрачених внаслідок Другої світової війни культурних цінностей України. Зокрема, роботи проводяться у Центральному інституті історії мистецтва (Мюнхен) Українському вільному університеті (Мюнхен) Баварській державній бібліотеці (Мюнхен), Дослідницькому інституті з до- і ранньої історії при Музеї Пфальбау Унтерульдінґен (Ульдінґен-Мюльгофен, Баден-Вюрттемберґ), Військовому архіві у Фрайбурзі та у Федеральному архіві у Кобленці.

За словами українських експертів, забезпечення на державному рівні дослідницької роботи науковців за кордоном для пошуку втрачених культурних цінностей дає можливість проводити ґрунтовний та якісний пошук втрачених артефактів.

Нагадаємо, що 27–28 листопада 2018 року у м. Києві відбулося ХІІ засідання Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей під головуванням першого заступника Міністра культури України Світлани Фоменко і Посла з особливих доручень Федерального міністерства закордонних справ Німеччини статс-секретаря у відставці д-ра Міхаеля Янсена. За результатами засідання був підписаний Протокол, яким було засвідчено конструктивну співпрацю обох сторін у питанні повернення та реституції культурних цінностей. Зокрема, в Протоколі зафіксовані наміри сторін продовжувати фахові контакти й обмін інформацією щодо ідентифікації та досліджень переміщених внаслідок війни культурних цінностей, а також поглибити тісний контакт на експертному рівні та обміну досвідом між українськими та німецькими фахівцями.

Реальним свідченням практично-результативного процесу повернення та реституції культурних цінностей, що триває між Україною і Німеччиною, є передача німецькою стороною Україні твору видатного українського живописця другої пол.19 – поч. 20 ст. Сергія Івановича Васильківського «Етюд з будинком», втраченого Харківським художнім музеєм під час Другої світової війни, і Грамоти Петра Першого 1708 року.

Источник: mincult.kmu.gov

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