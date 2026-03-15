Українські інженери визначили на станціях у ЄС обладнання для України

Групи українських інженерів обстежили комісовані станції у Євросоюзі, щоб визначити обладнання, потрібне українським енергокомпаніям.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Працюємо над відновленням ТЕЦ. Українські інженерні групи провели обстеження комісованих станцій на території ЄС, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання", – написав він у Телеграм.

Зокрема, обстежено 8 станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. На сьогодні визначено обладнання з Ризької ТЕЦ, у якому зацікавлені українські енергокомпанії.

За словами міністра, направлено відповідний лист з метою передачі цього обладнання в Україну.

"Крім того, домовилися з Нідерландами щодо поставки обладнання для "Укрнафти", "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу", зазначив Шмигаль.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»