Українські патрульні катери Island отримали назви “Слов’янськ” та “Старобільськ”
Українські патрульні катери типу Island отримали назви та бортові номера – “Слов’янськ” (P191) та “Старобільськ” (P190).
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Зараз катери проходять планові швартові, маневрені та швидкісні випробування які проводять українські моряки разом з іноземними колегами.
Екіпажі вже завершили мовну підготовку та зараз відбуваються документальна підготовка – оформлення паспортів, відкриття віз до США тощо.
Вже на початку липня екіпажі розпочнуть підготовку у США, яка триватиме до кінця серпня. Після чого їх законсервують та доставлять вантажним судном до Одеси у вересні.
Їх передача відбулася відбулась 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтіморі за участі тогочасного президента України Петра Порошенка.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу