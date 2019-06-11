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Українські патрульні катери Island отримали назви “Слов’янськ” та “Старобільськ”

Українські патрульні катери Island отримали назви “Слов’янськ” та “Старобільськ”

Українські патрульні катери типу Island отримали назви та бортові номера – “Слов’янськ” (P191) та “Старобільськ” (P190).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Зараз катери проходять планові швартові, маневрені та швидкісні випробування які проводять українські моряки разом з іноземними колегами.

Екіпажі вже завершили мовну підготовку та зараз відбуваються документальна підготовка – оформлення паспортів, відкриття віз до США тощо.

Вже на початку липня екіпажі розпочнуть підготовку у США, яка триватиме до кінця серпня. Після чого їх законсервують та доставлять вантажним судном до Одеси у вересні.

Їх передача відбулася відбулась 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтіморі за участі тогочасного президента України Петра Порошенка.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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