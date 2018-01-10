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Українські вчені назвали реальну кількість загиблих під час Голодомору

Українські вчені назвали реальну кількість загиблих під час Голодомору

Цифра 3,9 млн загиблих від Голодомору базується на офіційних документах Радянського Союзу, отже не може бути правдивою

Про це заявила кандидат історичних наук та генеральний директор Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Олеся Стасюк в ефірі Еспресо.TV.

Реальну кількість загиблих науковці обговорили на прес-конференції "Реальна оцінка демографічних втрат УСРР у 1932-1933 роках (за офіційними документами українських архівів)".

За словами науковців Асоціації дослідників Голодомору, Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" та професорів столичних вишів, українські демографи називають хибну кількість загиблих - 4 мільйона. На думку вчених, реальна кількість жертв перетинає позначку 7 мільйонів людей.

Науковці стверджують, що демографи брали для підрахунку офіційну статистику Радянського Союзу, яка була сфальсифікована. У підсумку у документах відсутня більшість жертв геноциду.

"Ми знайшли доповідні записки керівників відділів Державного політичного уплавління, які говорять про те, що більше 30% смертей взагалі не реєструвалось", - розповіла Стасюк.

Науковці звернулись до демографів щодо співпраці та закликали врахувати історичні документи та дослідження докторів наук.

* У листопаді австралійський парламент прийняв заяву до 85-ої річниці Голодомору 1932-33 років в Україні, за якою згадав саме 7 млн українських жертв.

Источник: espreso.tv

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