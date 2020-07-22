Українські ветерани мають можливість пройти безкоштовне стажування в США

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України

Як йдеться у повідомленні, програма стажувань задля просування інновацій та підприємництва UBL PIE оголошує відкритий конкурс, участь в якому можуть взяти українські підприємці віком 21-40 років.

Учасники заходу матимуть змогу пройти місячне стажування в США з урахуванням індивідуальних професійних інтересів та сфер діяльності учасників, під час якого отримають досвід ведення бізнесу в різних сферах, опанують навики впровадження соціального підприємництва, інновацій та технологій, покращать свої лідерські та технічні навички.

Старт першої програми заплановано на січень-лютий 2021 року.

Заявки приймаються до 1 вересня 2020 року за посиланням.

За умови успішного проходження конкурсного відбору усі витрати покриваються Урядом США.

Детальніше про умови участі і вимоги до кандидатів за посиланням. https://mva.gov.ua/ua/news/zaproshuyemo-veteraniv-podavati-zayavki-na-uchast-u-programi-stazhuvan-dlya-pidpriyemciv-u-ssha

Источник: gur.gov.ua

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