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Українські військові незабаром отримають довгоочікувані кросівки та спортивні костюми

Українські військові незабаром отримають довгоочікувані кросівки та спортивні костюми

20 червня в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ розповіли про здобутки 2018- 2019 років та перспективні напрями в подальшому розвитку речового забезпечення.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Армія Inform.

Головними та важливими досягненнями на сьогодні є прийняття 70 міжнародних та європейських стандартів як національних, а також практична взаємодія з незалежними випробувальними лабораторіями.

“Наше управління постійно впроваджує міжнародні та європейські стандарти й бере активну участь у роботі експертних груп Європейської оборонної агенції. Для нас це можливість стандартизувати методи і критерії оцінки предметів військової форми одягу на рівні армій держав Європи”, – зазначив начальник управління розвитку речового майна Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Віталій Рябов.

Фахівці продовжують працювати над розробками і вдосконаленням нових зразків військової форми одягу та спорядження. Ближчим часом заплановано розробити понад 100 зразків однострою й переглянути 75 предметів з метою адаптації контролю їх якості відповідно до сучасних технологічних досягнень.

Слід зазначити, що спеціалісти Главку вже розробили 33 предмети спеціального одягу для бійців ССО.

Також, зовсім скоро військові ЗСУ отримають довгоочікувані спортивні костюми й кросівки. Без уваги не залишись і пожежно-рятувальні підрозділи.

Для їх відповідальної та небезпечної служби розроблені спецкостюми й інші предмети спорядження.

Радянську сумку-планшет замінить адміністративна сумка. Відтепер у такій сучасній валізці військовослужбовців зможуть транспортувати навіть ноутбуки.

Триває розробка нарукавних знаків та концепції відомчих нагород, що відповідає сучасним військово-історичним традиціям української армії.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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