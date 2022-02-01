Українські військові опанували гранатомет SMAW D: він виявився легким у використанні

Українські військові освоїли гранатомети SMAW D (M 141), які прибули в Україну з США в якості військової допомоги.

Дводенні курси підготовки з використання зброї проводилися на базі навчального центру 184, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

Перший день присвятили теорії, наступний - практичним стрільбам. Активну участь у підготовці українських фахівців взяла місія Сполучених Штатів Америки — Joint Multinational Training Group-Ukraine.

"За словами одного з учасників курсу, гранатомет досить легкий у використанні. З нього можна швидко навчити стріляти кого завгодно. А ефективність даної зброї в рази вище, ніж у гранатометів, які зараз стоять на озброєнні в ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вже наступного тижня до Міжнародного центру миротворчості та безпеки прибуде ще понад 20 військових з різних підрозділів, щоб отримати необхідні знання та навички для роботи з гранатометом SMAW D.

Нагадаємо: SMAWD (M141) — це легкий, одноразовий гранатомет призначений для враження легкоброньованої техніки та укріплень противника. Ефективна дальність стрільби до 500 метрів. Ракета має датчик, котрий при влучанні визначає тип цілі. При потраплянні в м’яку мішень (мішки) ракета занурюється якомога глибше і лише тоді вибухає. Це призводить до значно більшого руйнівного ефекту. При потраплянні в бетонну або броньовану ціль - ракета спрацьовує миттєво.

Источник: ukrinform.ua

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