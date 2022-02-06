Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 117

Українські військові почали інтенсивні заняття з британськими ПТРК NLAW

Українські військові почали інтенсивні заняття з британськими ПТРК NLAW

Військовослужбовці 169 навчального центру «Десна» розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових рекетних комплексів NLAW, повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Комплекси NLAW Велика Британія передала Україні у січні. Міністерство оборони Сполученого Королівства тоді заявило, що ця зброя допоможе боротися із російськими танками у випадку наступу Росії.

«Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах», – ідеться у повідомленні пресслужби.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела низку обмежувальних заходів
Сегодня 10:28    38
В Украине изменятся правила гарантийного ремонта
Сегодня 09:38    116
Завод «Електронмаш» продали за 430 млн гривень
Сегодня 08:21    179
Ердоган після візиту в Україну заразився коронавірусом
Сегодня 08:10    166
Мінфін знов викуповує єврооблігації
Сегодня 07:48    132
Хлеб подорожал до рекордного уровня за последние пять лет
Сегодня 07:27    209
Канада отправила в Украину партию военной помощи: что известно
Сегодня 07:16    159
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 лютого 2022 року
Сегодня 06:44    112
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    191
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    158
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 