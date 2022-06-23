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Українські військові почнуть навчання на німецьких реактивних системах залпового вогню Mars II

Українські військові почнуть навчання на німецьких реактивних системах залпового вогню Mars II

Українські військові почнуть навчання на німецьких реактивних системах залпового вогню Mars II почнеться вже наступного тижня.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час виступу в Бундестазі. “Навчання починається наступного тижня“, – сказала вона, відповідаючи на питання одного з депутатів.

Українські військові працюватимуть з німецькими колегами, вивчатимуть необхідні команди німецькою для керування комп’ютерною системою.

РСЗВ Mars II (Mіttlere A rtillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році.

Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 – 70 000 м, в залежності від боєприпасів.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/65939

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