Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 111

Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

У північно-західній частині Чорного моря проведено комплекс тренувань флоту у взаємодії з авіацією, включно з комплексом Р-360 «Нептун».

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.

Учасники заходу перевірили готовність сил до реагування на кризові ситуації та відпрацювали спільні дії корабельним, береговим та повітряним компонентами.

Перед початком навчань, упродовж першої половини січня, командирами кораблів та частин ВМС ЗС України було проведено ряд занять і тренувань з бойової готовності.

По їх завершенню, у визначених районах розпочалась активна фаза заходу з метою перевірки готовності до нейтралізації загроз з морського напрямку у взаємодії з іншими підрозділами сектору безпеки та оборони країни.

Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

Кораблі Військово-морських Сил ЗСУ під час навчань

До навчань було залучено корабельно-катерні тактичні групи, літаки, вертольоти, підрозділи артилерії та морської піхоти.

Маневри

Відпрацьовувались питання ведення розвідки, оборони узбережжя і портів, охорони судноплавства тощо.

Серед іншого, під час виходу в море екіпажі кораблів та катерів флоту в складних умовах провели маневрування в строях та ордерах тактичних груп.

Здійснили практичні артилерійські стрільби по надводним цілям вдень і вночі та по береговим цілям в ході проведення навчання з висадки морського десанту на необладнану ділянку узбережжя.

Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

Десантний корабель «Сватове» (L434) та «Юрій Олефіренко» (L401) України

Також військові моряки провели тренування з боротьби за живучість корабля та захисту від підводних диверсантів під час стоянки на незахищеному рейді.

В іншому районі проведення навчань артилеристи морської піхоти ВМС відпрацьовували завдання зі знищення надводних цілей умовного противника, зокрема, ворожого морського десантного корабля.

Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

Екіпаж патрульного катера «Старобільськ» (P191) веде вогонь по умовному противнику

За відповідним сигналом військовослужбовці батареї БМ «Град-21» здійснили марш до вогневих позицій, де вогнем з артилерійських систем реактивного комплексу було уражено засоби противника.

Авіаційний компонент навчання в основному був представлений вертольотами морської авіаційної бригади, які забезпечувала виконання завдань підрозділів морської піхоти та корабельно-катерної тактичної групи.

Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

Вертоліт Ми-8 України завдає ударів по умовному противнику

Екіпажі вертольотів після отримання завдання щодо знищення противника, здійснили пошук, бойове маневрування та ураження цілей практичними пусками некерованих ракет.

Нептун

До участі в навчаннях долучився підрозділ, на озброєнні якого стоїть український мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун».

Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

Ракетний комплекс України РК-360МЦ «Нептун»

Отримавши бойове розпорядження особовий склад підрозділу здійснив марш у визначений район та завдав умовний ракетний удар по противнику.

За підсумками комплексу навчань та тренувань військові з успішністю впорались з поставленими навчально-бойовими завданнями щодо захисту країни з морського напрямку.

Источник: uprom.info

Автор: Борис Гулкевич

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ДПС розробила відеоінструкцію про подання податкової декларації фізичними особами – підприємцями 1 – 2 груп спрощеної системи оподаткування
Сегодня 09:37    104
Уряд Польщі схвалив надання Україні боєприпасів і ПЗРК
Сегодня 09:03    123
Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть щонайменше на 14%
Сегодня 08:45    218
Як підготувати «тривожну валізу» та медичну аптечку
Сегодня 07:52    167
Щеплення від COVID-19 захищає підлітків від госпіталізації – Ігор Кузін
Сегодня 07:43    124
У РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО: заявление Пентагона
Сегодня 07:27    149
Олександр Трухін. Що відомо про депутата від "Слуги народу" і де взяв мільйони - ВВС
Сегодня 07:00    251
В Харькове – очереди в военкоматы из желающих пойти в армию
Сегодня 06:43    425
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 лютого 2022 року
Сегодня 06:34    99
Вільна торгівля з Туреччиною: які умови схвалив уряд
Сегодня 06:09    180
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 