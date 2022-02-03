Українські військові провели навчання із застосуванням ракетного комплексу «Нептун» (фото)

У північно-західній частині Чорного моря проведено комплекс тренувань флоту у взаємодії з авіацією, включно з комплексом Р-360 «Нептун».

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.

Учасники заходу перевірили готовність сил до реагування на кризові ситуації та відпрацювали спільні дії корабельним, береговим та повітряним компонентами.

Перед початком навчань, упродовж першої половини січня, командирами кораблів та частин ВМС ЗС України було проведено ряд занять і тренувань з бойової готовності.

По їх завершенню, у визначених районах розпочалась активна фаза заходу з метою перевірки готовності до нейтралізації загроз з морського напрямку у взаємодії з іншими підрозділами сектору безпеки та оборони країни.

Кораблі Військово-морських Сил ЗСУ під час навчань

До навчань було залучено корабельно-катерні тактичні групи, літаки, вертольоти, підрозділи артилерії та морської піхоти.

Маневри

Відпрацьовувались питання ведення розвідки, оборони узбережжя і портів, охорони судноплавства тощо.

Серед іншого, під час виходу в море екіпажі кораблів та катерів флоту в складних умовах провели маневрування в строях та ордерах тактичних груп.

Здійснили практичні артилерійські стрільби по надводним цілям вдень і вночі та по береговим цілям в ході проведення навчання з висадки морського десанту на необладнану ділянку узбережжя.

Десантний корабель «Сватове» (L434) та «Юрій Олефіренко» (L401) України

Також військові моряки провели тренування з боротьби за живучість корабля та захисту від підводних диверсантів під час стоянки на незахищеному рейді.

В іншому районі проведення навчань артилеристи морської піхоти ВМС відпрацьовували завдання зі знищення надводних цілей умовного противника, зокрема, ворожого морського десантного корабля.

Екіпаж патрульного катера «Старобільськ» (P191) веде вогонь по умовному противнику

За відповідним сигналом військовослужбовці батареї БМ «Град-21» здійснили марш до вогневих позицій, де вогнем з артилерійських систем реактивного комплексу було уражено засоби противника.

Авіаційний компонент навчання в основному був представлений вертольотами морської авіаційної бригади, які забезпечувала виконання завдань підрозділів морської піхоти та корабельно-катерної тактичної групи.

Вертоліт Ми-8 України завдає ударів по умовному противнику

Екіпажі вертольотів після отримання завдання щодо знищення противника, здійснили пошук, бойове маневрування та ураження цілей практичними пусками некерованих ракет.

Нептун

До участі в навчаннях долучився підрозділ, на озброєнні якого стоїть український мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун».

Ракетний комплекс України РК-360МЦ «Нептун»

Отримавши бойове розпорядження особовий склад підрозділу здійснив марш у визначений район та завдав умовний ракетний удар по противнику.

За підсумками комплексу навчань та тренувань військові з успішністю впорались з поставленими навчально-бойовими завданнями щодо захисту країни з морського напрямку.

Источник: uprom.info

Автор: Борис Гулкевич

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