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Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами "Укроборонпрому"

Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами Укроборонпрому

Підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ 1-4 листопада 2018 року провели бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів, які були відновлені або ж капітально відремонтовані на підприємствах, що входять до складу ДК "Укроборонпром".

Протягом бойових навчань на полігоні Збройних сил України "Ягорлик" у Херсонській області українські військові продемонстрували високий рівень професіоналізму, ефективно знищуючи повітряні цілі на різних дальностях.

Так, стрільби виконано із ЗРК С-300ПТ та Бук-М1, відновлених фахівцями ДП "Укроборонсервіс". Також підприємствами Концерну подовжено термін придатності ракет до зазначених ЗРК.

С-300ПТ – один з найбільш далекобійних зенітних ракетних комплексів, що стоять на озброєнні українського війська. Цей універсальний комплекс призначений для захисту особливо важливих, стратегічних об‘єктів. С-300ПТ забезпечує знищення повітряних цілей на відстані до 75 км. Бук-М1 – мобільний зенітний ракетний комплекс для протиповітряної оборони на відстані до 35 км.

Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами Укроборонпрому

Зенітний ракетний комплекс С-125М1 відновлено на ДП "Львівський радіоремонтний завод". Комплекс забезпечує знищення повітряних цілей на відстані біля 30 км. Зазначимо, що фахівці підприємства також провели навчання розрахунків цього комплексу.

Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами Укроборонпрому

Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами Укроборонпрому

Крім того, спеціалістами "Львівського радіоремонтного заводу" відновлено ЗРК "Тор" та проведено підготовку військових фахівців. ЗРК "Тор" забезпечує прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об’єктів від ракетних ударів, безпілотників, літаків і вертольотів на відстані до 15 км.

На Державному виробничо-технічному підприємстві "Граніт" було організовано навчання розрахунків ЗРК "Куб", який здатен знищувати повітряні цілі на відстані до 22 км, та відновлено сам комплекс.

Як зазначив присутній на військовий навчаннях Секретар РНБО України Олександр Турчинов, відновлені зенітні ракетні комплекси підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики.

"Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України", – наголосив О. Турчинов.

Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами Укроборонпрому

Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами Укроборонпрому

Українські військові випробували зенітні ракетні комплекси, відновлені підприємствами Укроборонпрому

Источник: ukroboronprom.com.ua

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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