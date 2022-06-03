Українські військові звільнили ще два населені пункти на Харківщині

На півночі Харківської області тривають активні бойові дії. Українським військовим вдалося звільнити Веселе та Мале Веселе від російських військ,пише видання Фокус. Про це повідомляє блогер, який відстежує перебіг війни через відкриті дані OSINT Aggregator.

Сили оборони продовжують вести активні бойові дії в районі кордону із Бєлгородською областю. Також точаться бої за Тернову, яку захопили ЗС РФ.

Останні кілька днів на півночі Харківської області тривають активні бої. Наразі сили оборони проводять контратаку для повернення населеного пункту під контроль. Разом з цим ЗСУ звільнили Веселе та Мале Веселе на південь від Тернової.

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