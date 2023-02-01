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Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector

Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector

Компанія Quantum-Systems GmbH оголошує про постачання 105 додаткових розвідувальних БПЛА з великою тривалістю польоту типу Vector для військової підтримки Збройних сил України, яку фінансує уряд Німеччини. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію компанії.

В QS GmbH уточнюють, що завдяки оновленню програмного забезпечення Vector може працювати за відсутності GNSS. Компанія відкриває центр навчання операторів Vector в Україні. Окрім навчання, у центрі також обслуговуватимуть системи та закуповуватимуть необхідні запчастини для ремонту.

Нагадаємо: Vector – це розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту – до 72 км/год. За повідомленнями розробника, для запуску БПЛА не потрібна пускова катапульта або злітно-посадкова смуга, а він працює при швидкості вітру до 12 м/с. Час польоту – до 120 хвилин, радіус дії системи – до 15 км (можливе збільшення до 25 км).

Джерело: gur.gov.ua

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