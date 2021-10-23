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Українська розвідка збільшить обсяги обміну інформацією з країнами чорноморського регіону та НАТО

Українська розвідка збільшить обсяги обміну інформацією з країнами чорноморського регіону та НАТО

Це значно посилить спроможності ЗС України для протидії агресивним діям Росії у повітрі, на морі та у кіберпросторі

Про нові спільні кроки стратегічного оборонного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки, зокрема в Чорноморському регіоні, йшлося під час зустрічі делегацій оборонних відомств України та США.

На спільному брифінгу Міністр оборони США Ллойд Остін відзначив, що забезпечення єдності між союзниками і партнерами є невід’ємним компонентом для стримування російської агресії. На підтримку цих зусиль Сполучені Штати продовжуватимуть надавати допомогу для збільшення морського потенціалу не тільки України, а й Грузії, Румунії та Болгарії.

Крім того, Ллойд Остін наголосив на високій повазі до українських воїнів, які нині стоять на захисті цінностей та демократичних принципів, що однаково поділяють Україна і США.

Источник: gur.gov.ua

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Темы: США, Украина

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