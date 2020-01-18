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Українське е-резидентство: навіщо це нам та світу

Українське е-резидентство: навіщо це нам та світу

Від осені минулого року Мінцифра почала активно рухатися у напрямку створення комфортних умов для бізнесу. Смілива мета виходить за межі кордонів України, тому окрема команда працює над унікальним для нашої країни проєктом – е-резидентство.

Е-Резидент – особливий статус іноземного громадянина в Україні, що відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг і укладання цивільно-правових угод, а також надає йому можливість дистанційно засновувати та провадити бізнес в Україні.

Команда провела ґрунтовний аналіз умов для ведення бізнесу у інших країнах світу, аби зрозуміти, для кого Україна може стати привабливим бізнес-маршрутом в онлайні. Компас показав на Схід.

Попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п’ять країн, що є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі:

• Індія

• Бангладеш

• Пакистан

• Китай

• Філіппіни

Що Україна може запропонувати е-резидентам:

• Привабливі податки та уникнення подвійного оподаткування;

• Відсутність бюрократичної тяганини;

• Просту й зручну платформу для провадження бізнесу з доступом до усіх необхідних послуг та можливістю здійснення правочинів онлайн із застосуванням безпечного ключа електронного підпису, сертифікованого в Україні;

• Персональну консультаційну підтримку;

• Англомовний сервіс підтримки;

Які переваги матиме Україна:

• Наповнення державного бюджету за рахунок оподаткування е-резидентів і оплати послуги щодо надання статусу е-резидентства;

• Можливість покращити національний імідж на міжнародному ринку IT.

• Команда Мінцифри вже створила чітку концепцію проєкту, проте попереду чимало роботи. Чекаємо на ухвалення Урядом постанови «Про проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства» та рухаємося далі!

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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