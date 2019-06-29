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Українське військо замовило вітчизняні швидкісні безпілотники АCS-3

Українське військо замовило вітчизняні швидкісні безпілотники АCS-3

Повітряні сили України отримають від ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» безпілотники АCS-3.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Про це повідомив на прес-конференції в «Укрінформі» директор компанії Микола Топтун.

«Новий безпілотний комплекс був замовлений Збройними силами України за державним оборонним замовленням. Розроблявся він три роки та пройшов випробування у 2016-2018 роках. Комплекс буде переданий в липні — значно раніше визначеного терміну», – сказав Топтун.

Він зазначив, що, з огляду на свої технічні можливості, тактичний безпілотний комплекс АCS-3 надасть українським військовим можливість здійснювати розвідку на якісно іншому рівні. В ході одного польоту безпілотник вагою 21 кг здатний подолати відстань 2500 км, перебувати в повітрі він може до доби. Крейсерська швидкість – 120 км на годину, максимальна швидкість – 160 км.

У своєму класі швидкості — це найшвидший БПЛА, якому немає аналогів у світі, сказав заступник директора з комерційних питань компанії «Скаетон» Роман Княженко. Він зазначив, що у світі є тільки п’ять компаній-виробників, продукція яких має схожі характеристики. Однак за критерієм «ефективність-вартість» конкурентів у комплексу АCS-3 немає. Він висловив надію, що, «наші пташки незабаром будуть літати по всьому світу». У цьому контексті фахівець повідомив, що представництва компанії вже відкриті в Канаді та ОАЕ.

Менеджер по роботі з клієнтами ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» Юлія Тарасенко зазначила, що надалі є плани збільшити тривалість польоту БПЛА з 24 годин до 32. Крім того, комплекс гарантовано зберігає техніку, зокрема, камери спостереження після зйомок ховаються всередину безпілотника. Для БПЛА не потрібно особливої ​​поверхні для запуску і посадки. Для розпакування і запуску потрібно два оператори й 15 хвилин. Всі ці фактори зацікавили іноземних партнерів, які мають намір придбати комплекс для моніторингу екологічної обстановки.

Учасники прес-конференції не назвали суму контракту з Повітряними Силами, посилаючись на державну таємницю. Водночас відзначили, що комплексами зацікавилися Військово-Морські Сили України та прикордонники.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: впк, Украина

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