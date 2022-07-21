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Український народ нагородили премією за «хоробру боротьбу за свободу»

Український народ нагородили премією за «хоробру боротьбу за свободу»

Нагороду від Меморіалу жертв комунізму у Вашингтоні отримала перша леді України Олена Зеленська.

Вперше за роки існування премію вручили цілій нації – за хоробрий опір російському агресору.

Система, яка атакує вас, може називатися як завгодно. Але впізнати тоталітаризм неважко: це завжди агресія, насильство та знецінення людського життя. Сьогодні це і є росія, – написала Зеленська у Twitter.

Джерело: https://t.me/spravdi/13706

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