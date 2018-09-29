Українську військову техніку вперше демонструють у Філіппінах

Продукцію українського оборонно-промислового комплексу вперше презентують на Міжнародній виставці та конференції з оборони і безпеки ADAS-2018. Захід відбувається у столиці Філіппін — Манілі, повідомляє прес-служба ДК «Укроборонпром»

Під час виставки заплановано проведення зустрічей з вищим керівництвом Збройних сил Республіки Філіппіни. За словами Національного секретаря з оборони Республіки Філіппіни Делфіна Лорензани, нинішнє керівництво держави орієнтоване на проведення модернізації Збройних сил, зокрема, для посилення захисту своїх кордонів, підвищення спроможності протистояти військовим загрозам та стихійним лихам. На часі дізнатися, яку техніку повезли українці за кордон цього разу.

Що презентуємо за кордоном

На виставці продукцію українського ОПК «Спецтехноекспорт» демонструє з використанням сучасних технологій, за допомогою відео у форматі віртуальної реальності. Відвідувачі українського стенду знайомляться з сучасними зразками вітчизняної техніки. Серед них:

БТР-4МВ від ДП «ХКБМ імені Морозова»;

3D радар 80К6Т, розроблений КП «НВК «Іскра»;

багатоцільові транспортні літаки Ан-132 і Ан-178 від ДП «Антонов»;

самохідний міномет калібру 120 мм на базі шасі бронеавтомобіля Барс-8 від ДП «Укроборонсервіс».

Українська делегація зустрілася із президентом Філіппін Родріго Дутерте. Йшлося про прискорення підписання угоди про військово-технічне співробітництво з Україною. Очільник держави оцінив участь України у виставці ADAS-2018 як надзвичайно важливу для розвитку двостороннього співробітництва.

Відзначимо, що «Спецтехноекспорт» розвиває співпрацю з філіппінськими партнерами в оборонній сфері з 2016 року. Найбільш інтенсивна комунікація відбувається за напрямками бронетехніки, радарів та систем протиповітряної оборони, кораблебудування.

Нагадаємо, що цього ж тижня українські оборонні підприємства представляють свої розробки на міжнародній виставці в Баку. Українська сторона має великі сподівання щодо розвитку відносин з Азербайджаном. Серед перспективних напрямків двостороннього співробітництва — ремонт на українських підприємствах азербайджанського озброєння та військової техніки, зокрема, комплексів протиповітряної оборони, обслуговування радіолокаційних станцій, вертольотів та бронетехніки, а також надання допомоги в створенні спільних ремонтних підприємств на території Азербайджану.

Источник: nachasi.com

Новости портала «Весь Харьков»