Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 69

Укрэнерго хочет повысить на 30% тариф на передачу электроэнергии

Укрэнерго хочет повысить на 30% тариф на передачу электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" инициирует повышение тарифа на передачу э/э почти на треть, чтобы рассчитаться с ВИЭ-генерацией. Тариф на услуги предлагают поднять с 1 апреля на 29,1% – до 446,24 грн/МВт-ч.

Целью повышения тарифа компания называет необходимость обеспечения в полном объеме компенсационных выплат производителям э/э из возобновляемых источников в рамках спецобязанностей, указывая на отсутствие в государственном бюджете на 2022 год средств на оплату зеленой э/э в размере 20% ее прогнозной товарной продукции в год.

По данным компании, общий объем расходов на ПСО, который необходимо предусмотреть в тарифе на передачу э/э, составляет 38,442 млрд грн (в расчете на год – 33,178 млрд грн). Таким образом, предлагается увеличить расходы по ПСО на 14,038 млрд грн (в расчете на год – 10,529 млрд грн).

Кроме того, еще одной причиной повышения тарифа является предложенное Укрэнерго увеличение расходов на оплату труда в 2022 году на 13% по сравнению с прошлым годом.

Публичное обсуждение повышения тарифов состоится 7 февраля.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Чехія передасть Україні чотири тисячі снарядів калібру 152-мм
Сегодня 10:08    26
Руслан Стрілець: Урядом встановлено мінімальні ціни на великі пакети
Сегодня 09:10    121
Рада лишила Україну в антитерористичному протоколі СНД
Сегодня 08:52    104
Відрізнити COVID-19 від ГРВІ можна лише за допомогою тестування – Ігор Кузін
Сегодня 08:43    106
Українцям пояснили, чи законно завантажувати відео з YouTube
Сегодня 07:59    183
84 тонни бойових набоїв: в Україну прибув шостий літак з військовою допомогою від США
Сегодня 07:33    132
Які послуги можна отримати безкоштовно, якщо вам потрібна нескладна операція? Пояснення НСЗУ
Сегодня 07:08    194
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 лютого 2022 року
Сегодня 06:32    105
В Україні запустили сайт, який відстежує пересування російських військ на кордоні
Сегодня 06:07    172
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    189
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 