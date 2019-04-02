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"Укроборонпром" активізує роботу з оновлення стандартів у сфері ОПК

Укроборонпром активізує роботу з оновлення стандартів у сфері ОПК

ДК "Укроборонпром" за участю відповідних структурних підрозділів Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства оборони та ДП "Український науково-дослідний та навчальний центр з проблем стандартизації, сертифікації та якості" визначив практичні дії щодо модернізації існуючої системи стандартизації у сфері оборонно-промислового комплексу та оновлення фонду стандартів у сфері ОПК.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з нагальною потребою впровадження в оборонній промисловості сучасних технологій виробництва, застосування нових матеріалів, а також проведення випробувань у відповідності до передових світових практик.

Існуюча зараз система стандартизації у оборонній сфері досі частково базується на стандартах ГОСТ, які були прийняті понад 30-40 років тому. Ці стандарти вже не відповідають сучасному рівню вимог, які висуваються до систем озброєнь, технічної бази їх виробництва та створюють ризики виникнення перешкод у можливих спільних оборонних проектах з країнами ЄС та НАТО.

Водночас, через розбіжності у ГОСТ з міжнародними та європейськими стандартами, необхідно проводити ресертифікацію імпортної оборонної продукції, яка закупляється для потреб оборони.

Наприклад, якщо закуповується сучасна бронесталь для українських бойових машин, яка виготовлена у Євросоюзі та використовується у натівських БТРах, в Україні вона має пройти нову сертифікацію. Це вимагає витрачання великих коштів та часу. Водночас українське озброєння та комплектуючі також мають пройти подвійну сертифікацію за обома системами. І така ситуація створює перепони у реалізації спільних міжнародних проектів.

Окрім того, оновлення виробничих потужностей підприємств із встановленням нового високоточного обладнання потребує внесення змін у сферу стандартизації через новий технологічний рівень устаткування призначеного для роботи за нормами ISO.

З метою активізації робіт з перегляду стандартів, а також забезпечення нормативного супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки до повного переходу на застосування у виробництві міжнародних, європейських стандартів та стандартів НАТО, у ДК "Укроборонпром" днями пройшла міжвідомча нарада.

"Більше 90 відсотків фонду ГОСТів розроблені у 80-х роках минулого сторіччя. А це більш ніж 35-40 років. ГОСТи є застарілими. Є необхідність їх перегляду у найкоротші терміни. Перехід на сучасні стандарти – це одна з головних умов високого технічного рівня сучасних систем озброєнь Збройних Сил та підвищення конкуренції на світовому ринку озброєнь", – заявив під час засідання заступник Генерального директора Концерну Юрій Шуть.

За результатами наради була напрацьована дорожня карта з модернізації застарілої системи стандартизації у сфері ОПК та розглянуті оптимальні механізми вирішення проблемних питань стандартизації у перехідний період.

У відповідності до неї, до 2022 року буде проведено перехід до єдиної системи, яка буде відповідати стандарту світового рівня. Водночас у складі Концерну передбачається визначити ключові підприємства з питань стандартизації та створення системи корпоративних стандартів за дивізіонним принципом, враховуючі досвід впровадження корпоративних стандартів в дивізіоні авіабудування. Окрім того, буде створена інформаційна база даних зі стандартизації, яка буде знаходитись у вільному доступі для підприємств Концерну.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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