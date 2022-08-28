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"Укроборонпром" і Генштаб розробили програму розвитку дронів: як вона допоможе ЗСУ

Укроборонпром і Генштаб розробили програму розвитку дронів: як вона допоможе ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України та державний концерн "Укрборонпром" розробили програму розвитку безпілотних літальних апаратів для спецслужб і військових. Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

У межах проєкту фахівці склали список БПЛА з їх тактико-технічними характеристиками, систематизували знання про їхнє бойове застосування та визначили, які боєприпаси їм необхідні. Автори врахували досвід як українських, так і зарубіжних військових. Влада України має намір співпрацювати з приватними виробниками дронів заради швидкого виробництва апаратів для армії.

Програму розробили за указом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та вже представили йому. Автори розраховують, що якщо запропоновані ними заходи швидко втілити в життя, то Україна швидше здобуде перемогу над Росією.

"Ця робота покликана допомогти в тому числі приватним виробникам, багато з яких зараз працюють на благо Сил безпеки й оборони. Для цього ми збирали представників, говорили про потреби, про можливу допомогу, про масштабування й оперативність та безпеку виробництва", — прокоментував менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв.

Генштаб нагадав, що Укроборонпром допоміг організувати два хакатони (Drone Hackathon і хакатон IDI Camp), які також присвячені вдосконаленню безпілотників. Фахівці концерну також оцінюють військові розробки, включаючи літальні апарати, які подають у межах грантової програми, за виконання якої відповідає Кабмін і Український фонд стартапів (USF).

Джерело: focus.ua

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