Укроборонпром оголосив відбір кандидатів на посаду Генерального директора ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова”

Державний концерн “Укорборонпром” розпочинає процес пошуку та відбору кандидатів на посаду Директора одного з найбільших державних підприємств України бронетанкового дивізіону ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова".

З описом позиції та вимогам до кандидатів можна ознайомитись тут

Процес відбору буде складатись з декількох етапів:

1. Подача аплікаційного пакету документів від потенційних кандидатів, до складі якого обов’язково мають бути:

– Резюме * (українською або англійською мовою);

– Мотиваційний лист **

2. Розгляд кандидатур, формування довгого списку кандидатів та попередня кваліфікація кандидатів. Кожен кандидат буде уважно розглянутий. Після чого, кандидати, які відповідають вимогам, пройдуть попередню перекваліфікацію для співбесіди.

3. Перший раунд співбесіди та формування короткого списку кандидатів.

Під час першого раунду за рахунок глибинних інтерв’ю по компетенціям та по досягненням буде перевірятись відповідність наявного досвіду вимогам позиції. Кандидати, які будуть обрані до короткого списку мають підготувати декілька концептуальних документів на розгляд Номінаційного Комітету:

– Довгострокове бачення розвитку компанії та стратегію реформування, що буде включати в себе детальний опис наявного складу речей, майбутніх перспектив, бар’єрів у розвитку компанії а також шляхів їх усунення.

– План на перші 100 днів, що буде описувати покроковий перелік дій кандидата з моменту старту роботи у новій посаді.

4. Перевірка на добропорядність

Кандидати, що будуть відібрані до короткого списку пройдуть антикорупційну перевірку та на відсутність конфлікту інтересів.

5. Другий раунд співбесід з Номінаційним комітетом.

Фінальний раунд спілкування буде присвячений детальній розмові щодо стратегічного бачення кандидата, досвіду керування змінами, першочерговим крокам на новій посаді та шляхам ліквідації бар’єрів розвитку

Номінаційний комітет скрадатиметься с чотирьох голосуючих членів, серед яких буде вище керівництво Концерну:

– Айварас Абромавичус, Генеральний Директор Концерну

– Роман Бондар, Заступник Генерального Директора з трансформації

– Сергій Іванюта, Заступник Генерального Директора з фінансово-економічних питань

– Руслан Корж, Радник Генерального Директора

Та п’яти не голосуючих незалежних представників, що будуть спостерігати за справедливістю прийняття рішень та прозорістю перебігу процесу відбору. Серед них будуть представники посольств G7, незалежні антикорупційні громадські організації, представник від ВРУ та РНБО.

6. Визначення переможця

Призначення нового керівника та формування переліку стратегічних проектів, ключових очікувань від діяльності та показників ефективності на підставі яких буде оцінюватись результативність обраного кандидата.

Для участі у відборі претендент надсилає перелік документів виключно на електронну адресу: cv@ukroboronprom.com із зазначенням у темі листа компанії на яку відбувається подання.

Кінцевий термін подання заяв: 01 листопада 2019 року о 18:00 (Київський час)

* Резюме кандидата повинно містити наступну інформацію:

• перелік суттєвих досягнень на посадах за останні 5 років;

• точний період роботи на вказаних місцях;

• назва посад протягом зазначеного вище періоду;

• загальний набір обов’язків, які виконувались на вказаних посадах;

• кількість працівників під керівництвом.

** Мотиваційний лист має відповідати на 4 питання:

• Чому ви висловлюєте бажання очолити державне підприємство?

• Які власні компетенції та досвід ви вважаєте найбільш доцільними для цієї посади?

• Яку додану вартість для компанії ви створите за рахунок власного досвіду та компетенцій?

• Чому саме Ви маєте бути обраним?

Источник: ukroboronprom.com.ua

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