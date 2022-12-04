Укроборонпром переходить до фінальних випробувань українського ударного безпілотника 

Державний концерн “Укроборонпром” переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з бойовою частиною у 75 кг та дальністю польоту до 1000 кілометрів.

Як розповіла в ефірі інформаційного телемарафону речниця “Укроборонпрому” Наталія Сад, нині низка етапів випробувань позаду, пише УНІАН.

“Ми переходимо до етапу випробування під дією РЕБ (засобів радіоелектронна боротьби) на виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних сил України. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року – намагаємося обіцянки дотриматися”, – сказала вона.

У серпні стало відомо, що “Укроборонпром” спільно із Генеральним штабом Збройних Сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави.

Програма передбачає плідне партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

У жовтні “Укроборонпром” повідомив про те, що завершує розробку українського ударного безпілотника. В концерні розповіли, що він матиме дальність1000 км і вагу бойової частини 75 кг.

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