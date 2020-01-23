"Укроборонпром" планує зекономити 33 млн грн. на закупівлі електроенергії

“Укроборонпром“ продовжує впроваджувати заходи з метою економії на закупівлях.

33 млн гривень. Саме стільки планує зекономити концерн завдяки “агрегованій закупівлі“ електроенергії для 60 підприємств Укроборонпрому. І це лише лише за 6 місяців.

Агреговані закупівлі – це процедура, коли концерн централізовано купляє товари та послуги для підприємств концерну. Ціна під час таких торгів, зазвичай, нижча, ніж для кожного підприємства окремо. Такий підхід дозволяє економити кошти внутрішніх замовників концерну за рахунок більшого масштабу закупівлі.

Перша агрегована закупівля електроенергії для 60 підприємств відбулася у грудні минулого року. Торги показали, що у разі централізованої купівлі великого обсягу можна зекономити значні кошти, тож найближчим часом такий підхід буде застосований до закупівлі інших енергоносіїв.

Окремо варто зазначити, що агреговані закупівлі це 1 тендер, замість 60 по кожному окремому підприємству. Тож впровадження агрегованих закупівель, це також і економія робочого часу співробітників підприємств.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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