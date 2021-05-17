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Укроборонпром поліпшив тогорічні виробничі показники на 21%

Укроборонпром поліпшив тогорічні виробничі показники на 21%

За січень–квітень поточного року обсяг виробництва підприємств Укроборонпрому сягнув понад 10 млрд 577 млн грн, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Найбільший прогрес проти тогорічного результату продемонструвало авіабудування – це плюс 60%, або додатково близько 2 млрд грн у грошовому еквіваленті. На 45% (плюс понад 300 млн грн) покращили свій показник 2020 року підприємства з виробництва, ремонту та модернізації засобів радіолокації, радіозв’язку та спецприладів. 27% до обсягів минулого року додав напрямок високоточної зброї та боєприпасів. Додатково він заробив понад 400 млн грн. Сума укладених контрактів спецекспортерами за чотири місяці 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшилась у 2,4 раза і становить 280,5 млн дол.

Варто зазначити, що на 13% було перевиконано й виробничі плани квітня поточного року. Лідерами у цьому стали підприємства управління суднобудування та морської техніки Концерну, які перевищили свій плановий показник у 2,2 раза, або на понад 120 млн грн. Також у минулому місяці загальний обсяг виробництва для експорту був майже на 27% більший від запланованого.

"Ми посилюємо роботу за всіма напрямками діяльності, адже маємо сумлінно виконувати головне завдання – забезпечувати Збройні сили України якісним озброєнням і військовою технікою задля зміцнення обороноздатності держави під час протистояння російському агресору. Крім того, ми прагнемо повернути Україну до 10-ти лідерів глобального ринку озброєння", – зазначає генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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