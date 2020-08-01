Укроборонпром презентував концепцію майбутньої корпорації радарних систем (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Команда державного концерну "Укроборонпром" та "НВК "Іскра" презентувала віце-прем’єр міністру — міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському концепцію першої секторальної бізнес-одиниці, яку планується створити як модель корпоратизації державних підприємств оборонпрому.

Презентація відбулася під час візиту Олега Уруського на "НВК "Іскра" у Запоріжжі 31 липня 2020 року.

Роман Бондар, директор офісу трансформацій Концерну та Юрій Пащенко, директор запорізької "Іскри", розповіли віце-прем’єр-міністру про плани створити перший галузевий холдинг на базі НВК "Іскра" шляхом об’єднання 9 підприємств-учасників УОП, які створять повністю автономний та замкнений цикл виробництва всієї лінійки радіолокаційних станцій, що перебувають на озброєнні Збройних сил України та іноземних держав.

У єдину групу компаній будуть об’єднані як виробництва, так і конструкторські бюро. Під час створення передбачена релокація промислових потужностей підприємств, які розташовані в інших областях України; процес очищення активів цих підприємств від обтяжень та позбавлення надлишкового майна. Зареєстрований у Верховній Раді проект закону має спростити фінансові операції з майном цих підприємств, що дозволить швидко та ефективно здійснити процес їх реорганізації та об’єднання.

Конструкторські та інженерні колективи при цьому отримують імпульс для подальшого розвитку.

Зі слів Юрія Пащенко, група компаній матиме власний корпоративний центр і буде забезпечувати повний спектр послуг: розробку, виготовлення, модернізацію та ремонт виробів, тобто, пожиттєвий супровід та обслуговування продукції.

У разі ухвалення законопроекту #3822, який дасть "зелене світло" корпоратизації державних підприємств оборонної галузі, створити та повноцінно запустити роботу корпорації радарних систем можливо протягом 2,5-3 років, зауважив Роман Бондар.

Олег Уруський позитивно оцінив запропоновану концепцію та запевнив у тому, що новостворене міністерство забезпечуватиме сприятливе нормативно-правова поле для створення галузевих корпорацій.

Він також додав, що найближчим часом планує зустрітися з міністром оборони, та підняти ключові проблемні питання діяльності державних підприємств, що виготовляють та реалізують озброєння та військо у техніку вітчизняного виробництва.

"Ми маємо подивитися один одному в очі і перезавантажити стосунки. Завдання у нас у всіх – спільне: озброювати країну та військо", підсумував Олег Уруський.

Також віце-прем’єр-міністр відвідав державне підприємство "Івченко-Прогрес", оглянув виробництво та перспективні розробки авіаційних двигунів конструкторського бюро.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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