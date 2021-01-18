Укроборонпром. Розвиток співпраці з Туреччиною

Днями відбулася робоча зустріч генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва з Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере.

Очільник Концерну та пан Гульдере обговорили низку важливих для наших країн проєктів і досягли домовленостей щодо подальших спільних кроків.

"Поглиблення співпраці між оборонними комплексами України та Туреччини є однією з задач, яку поставив перед нашою командою Президент України Володимир Зеленський під час відвідування підприємства "Іскра" в Запоріжжі в грудні минулого року", – наголосив Юрій Гусєв.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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