Укроборонпром виконав 100% державного оборонного замовлення у 2020 році (ІНФОГРАФІКА)

Підприємства Державного концерну “Укроборонпром” виконали 100% контрактів за державним оборонним замовленням (ДОЗ) у 2020 році.

План було виконано попри затримку у фінансуванні ДОЗ на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами.

Загалом у рамках цьогорічного ДОЗ було виконано 280 контрактів на суму понад 12 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, 52 контракти укладено з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 17 – з розроблення ОВТ, 211 – з ремонту та відновлення ОВТ.

55 контрактів в рамках держоборонзамовлення виконані з випередженням графіку. До виконання ДОЗ були залучені 46 підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.

Загалом замовники протягом 2020 року вже отримали 4039 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць ОВТ, з яких 2591 – високоточне озброєння та боєприпаси; 712 – радіолокаційні станції, ППО, засоби зв’язку, радіоборотьби та навігації; 674 – бронетанкова техніка; 51 – авіаційна техніка і обладнання; 11 – військово-морська техніка. Крім того, підприємства Укроборонпрому відремонтували та передали 1402 одиниці двигунів та комплектуючих.

Цього року підприємства “Укроборонпрому” виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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