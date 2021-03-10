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Укроборонпром упорядковує наявну технічну документацію на всі види озброєння та військової техніки

Укроборонпром упорядковує наявну технічну документацію на всі види озброєння та військової техніки

Державний концерн “Укроборонпром” розробив реєстр наявної на підприємствах-учасниках технічної документації на всі види озброєння та військової техніки. Це дасть змогу запобігти крадіжкам об’єктів інтелектуальної власності, захистити їх від незаконного копіювання, а отже, і від недобросовісної конкуренції на ринку.

За результатами аналізу інформації, в розпорядженні державних оборонних підприємств перебуває 3942 одиниці технічної документації, з яких 3135 – їм належить.

“Розробка реєстру – це один із елементів ухваленої Концерном політики у сфері управління інтелектуальною власністю. Укроборонпром має намір інвентаризувати не лише всю наявну технічну документацію, але й усі патенти, винаходи, програмне забезпечення тощо. Простіше кажучи, всі об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), які є основою для виробництва озброєння та військової техніки на наших підприємствах, повинні бути обліковані у єдиний реєстр. Реєстр ОПІВ”, – зазначив заступник генерального директора з управління активами Укроборонпрому Мустафа Найєм.

Впровадження комплексного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності дасть змогу Концерну:

– сформувати портфель ОПІВ у секторі державного оборонно-промислового комплексу та підтримувати його в актуальному стані;

– ідентифікувати ОПІВ у виробах, які користуються попитом;

– унеможливити зловживання посадових осіб підприємств – учасників Укроборонпрому під час використання чи розпорядження ОПІВ;

– контролювати ефективність витрачання грошей та часу на нові розробки;

– попереджати дублювання витрат на схожі розробки;

– захистити інтереси власника ОПІВ від безкоштовного використання;

– перевіряти адекватність способів захисту наявних і створюваних ОПІВ.

“Головна задача, яку ми перед собою ставимо, – зберегти повний контроль держави над об’єктами права інтелектуальної власності у сфері оборони. Ми вже розпочали структурну реформу Укроборонпрому, яка має докорінно змінити підходи до управління державним оборонним сектором і відкрити вікно для інвестицій та розвитку сучасних технологій”, – повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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