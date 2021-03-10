Укроборонпром упорядковує наявну технічну документацію на всі види озброєння та військової техніки

Державний концерн “Укроборонпром” розробив реєстр наявної на підприємствах-учасниках технічної документації на всі види озброєння та військової техніки. Це дасть змогу запобігти крадіжкам об’єктів інтелектуальної власності, захистити їх від незаконного копіювання, а отже, і від недобросовісної конкуренції на ринку.

За результатами аналізу інформації, в розпорядженні державних оборонних підприємств перебуває 3942 одиниці технічної документації, з яких 3135 – їм належить.

“Розробка реєстру – це один із елементів ухваленої Концерном політики у сфері управління інтелектуальною власністю. Укроборонпром має намір інвентаризувати не лише всю наявну технічну документацію, але й усі патенти, винаходи, програмне забезпечення тощо. Простіше кажучи, всі об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), які є основою для виробництва озброєння та військової техніки на наших підприємствах, повинні бути обліковані у єдиний реєстр. Реєстр ОПІВ”, – зазначив заступник генерального директора з управління активами Укроборонпрому Мустафа Найєм.

Впровадження комплексного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності дасть змогу Концерну:

– сформувати портфель ОПІВ у секторі державного оборонно-промислового комплексу та підтримувати його в актуальному стані;

– ідентифікувати ОПІВ у виробах, які користуються попитом;

– унеможливити зловживання посадових осіб підприємств – учасників Укроборонпрому під час використання чи розпорядження ОПІВ;

– контролювати ефективність витрачання грошей та часу на нові розробки;

– попереджати дублювання витрат на схожі розробки;

– захистити інтереси власника ОПІВ від безкоштовного використання;

– перевіряти адекватність способів захисту наявних і створюваних ОПІВ.

“Головна задача, яку ми перед собою ставимо, – зберегти повний контроль держави над об’єктами права інтелектуальної власності у сфері оборони. Ми вже розпочали структурну реформу Укроборонпрому, яка має докорінно змінити підходи до управління державним оборонним сектором і відкрити вікно для інвестицій та розвитку сучасних технологій”, – повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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