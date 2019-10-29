Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:59
Просмотров: 87

«Укроборонпром»: завод Малышева работает в штатном режиме

«Укроборонпром»: завод Малышева работает в штатном режиме

"Укроборонпром" опроверг информацию о якобы остановке деятельности ГП "Завод им.Малышева" (Харьков), а также о существовании решения о его ликвидации.

Как уточнили в "Укроборонпроме", от журналистов поступил соответствующий запрос, основанный на том, что нет возможности посетить сайт завода.

«Сайт временно не работает, эту ситуацию стараются исправить. Сам завод работает в штатном режиме. Спасибо журналистам за обращение и проверку фактов перед публикацей материала, который не соответствовал действительности», - прокомментировали в концерте, в структуру которого входит завод.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, харьков

Читайте ещё:

В Центре обращения с животными подвели итоги конкурса детского рисунка
Сегодня 08:23    0
Skyup запустил регулярные рейсы "Киев-Харьков"
Сегодня 07:55    59
Харьковский заключенный уехал в отпуск
Сегодня 07:27    103
Против администратора одного из телеграм-каналов откроют уголовное производство
Сегодня 06:30    111
У моего дома подожгли машину - кандидат на должность губернатора
Сегодня 06:12    128
Компанія «Оборонні технології» розробила нову версію зенітного комплексу «Тунгуска» (ВІДЕО)
28.10.2019 10:44    172
У Харкові відкрилася виставка картин етнічних німців
28.10.2019 08:40    118
Прокуратура занялась бывшим заместителем губернатора
28.10.2019 08:14    192
Арсенал убийцы с Клочковской (ФОТО)
28.10.2019 07:11    333
Стали известны подробности дерзкого нападения с топором в центре Харькова (ВИДЕО)
28.10.2019 06:42    846
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 