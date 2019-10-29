«Укроборонпром»: завод Малышева работает в штатном режиме

"Укроборонпром" опроверг информацию о якобы остановке деятельности ГП "Завод им.Малышева" (Харьков), а также о существовании решения о его ликвидации.

Как уточнили в "Укроборонпроме", от журналистов поступил соответствующий запрос, основанный на том, что нет возможности посетить сайт завода.

«Сайт временно не работает, эту ситуацию стараются исправить. Сам завод работает в штатном режиме. Спасибо журналистам за обращение и проверку фактов перед публикацей материала, который не соответствовал действительности», - прокомментировали в концерте, в структуру которого входит завод.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»