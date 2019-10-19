“Укрпоборонпром” співпрацює з правоохоронними органами в рамках росзлідування відкритих кримінальних проваджень щодо можливих розкрадань на ДОЗ

Концерн максимально сприятиме слідчим діям щодо розкрадання коштів державного оборонного замовлення

Державний концерн “Укроборонпром” підтверджує наявність фактів штучного усунення державних підприємств ОПК від виконання державних оборонних замовлень в інтересах приватних структур.

Концерн готовий передати правохоронним органам усі необхідні матеріали та документи в рамках проведення розслідувань можливих злочинних дій щодо виробництва та постачання військовим 82 мм мінометів, броньованої військової техніки “Дозор-Б”, а також освоєння виробництва боєприпасів калібру 152 мм задля подальшого їхнього постачання військовим в рамках програми імпортозаміщення.

Вся зазначена продукція може виготовлятись державними підприємствами-учасниками Концерну, що несуть відповідпльність за їхню якість та подальший сервіс.

“Наші підприємства мають всі необхідні потужності аби забезпечити армію необхідним озброєнням та військовою технікою. Штучний перерозподіл ресурсів на фіктивні фірми призводить не лише до розкрадання бюджетних коштів, а й до можливості постачання на фронт зброї сумнівної якості. Це не припустимо – військові мають отримувати дієздатну та справну техніку. Ми маємо забезпечити їм той рівень захисту, з яким вони зможуть боронити суверенітет нашої держави” – зазначили в “Укроборонпромі”

В Концерні також відзначили професійність журналістів, які сприяють очищенню сфери безпеки та оборони від корупції.

“Укроборонпром” готовий до співпраці. Ми звертаємось до всіх журналістів-розслідувачів, особливо до тих кому перешкоджали в доступі до підприємств-учасників Концерну задля ведення вашої професійної діяльнотсі – двері наших заводів тепер відчинені!” – повідомили в керівному офісі оборонно-промислового об’єднання України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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