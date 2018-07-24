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«Укрпочта» назвала причину задержек пенсий украинцам

«Укрпочта» назвала причину задержек пенсий украинцам

По состоянию на 24 июля в Украине существуют технические задержки с выплатой пенсий.

Данный факт подтвердили в информационном объявлении на сайте предприятии почтовой связи "Укрпочта".

«Укрпочта работает в штатном режиме. На сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля в осуществляется в полном объеме», - говорится в сообщении.

 

Также сообщается, «Укрпочта» своевременно сообщит клиентам о возобновлении финансирования и изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля. 

 

В пресс-службе предприятия заверили, что Укрпочта делает все возможное для обеспечения быстрой выплаты пенсий.

 

Агентство Телевидения Новости

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