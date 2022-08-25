Укрпошта випустила нову патріотичну марку: презентація відбулася у харківському метро

Спецпогашення поштового блока «Вільні. Незламні. Непереможні», випуск якого приурочено до 31-ї річниці незалежності України, відбулося сьогодні, 25 серпня, на станції метро «Перемога».

У церемонії погашення поштового блоку взяли участь керівник Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко, Харківський міський голова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Для АТ «Укрпошти» це вже п’ятий випуск марок, присвячених подіям війни. До блоку увійшла марка із зображенням українського воїна та шість ілюстрацій трагічних історій українців від молодого українського дизайнера з Краматорська Антона Хрупіна. Тираж поштового блоку – 1 млн примірників.

Агентство Телевидения Новости