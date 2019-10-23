"Укрзализныця" уволила большую часть руководителей, отвечавших за пассажирские перевозки

В 2019 году были уволены 22 руководителя производственных подразделений филиала "Пассажирская компания"

Из руководящих должностей производственных подразделений филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" с начала 2019 года были уволены 22 человека — это 55% руководящего состава.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"С начала года "Укрзализныця" изменила 55% руководящего состава производственных подразделений филиала "Пассажирская компания". В частности, это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые неподобающе выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях", — говорится в сообщении.

По данным железнодорожного предприятия, в этом году были уволены 22 руководителя производственных подразделений филиала "Пассажирская компания", а по факту нанесения ущерба компании открыто 11 уголовных производств. При этом по 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и ущерб возмещен.

"Пассажирский сектор — это наиболее чувствительное для населения направление деятельности "Укрзализныци". Подразделения, отвечающие за организацию пассажирских перевозок, обязаны должным образом выполнять свои функции, — поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты — получать качественный сервис. Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены", — предупредил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Источник: delo.ua

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