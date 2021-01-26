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Умиротворение Путина привело к плачевным результатам.Он обнаглел. Настало время его наказать

Умиротворение Путина привело к плачевным результатам.Он обнаглел. Настало время его наказать

Президент США Байден решил начать свой президентский срок с указа о расследовании российских кибератак атак на американские государственные объекты, а также - российских попыток вмешательства в американские выборы 2020 года. Как сообщает Washington Post, новый президент США будет, скорее всего, избегать т.н. «перезагрузки» с Москвой.

Эксперты говорят, что нынешняя американская администрация станет первой за долгое время, не стремящейся улучшить отношения с Кремлем. И хотя Байден намерен продлить договор с Россией об ограничении ядерных вооружений, но вопросы кибербезопасности занимают теперь куда большее место в дискуссии о стратегических отношениях с Кремлем, чем ядерное оружие.

Стратегия Байдена пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе. Главы комитетов по разведке Сената и Палаты представителей уже поддержали действия президента. Члены команды Байдена, включая главу разведки Аврил Хайнс, уже взвешивают возможность введения новых санкций против России, в наказание за кибератаку.

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза напоминает в другой статье, также опубликованной в WP, что попытки предшественников Байдена умиротворить Путина ничего хорошего не принесли.

«Американские президенты от обеих партий закрывали глаза на то, что Кремль преследовал российские медиа и оппозицию, урезал полномочия парламента и подтасовывал выборы, на внутренние репрессии и вызов демократиям по всему миру», указывает Кара-Мурза.

Он приводит слова ветеран американской дипломатии Виктория Нуланд, назначенной сейчас Байденом на пост заместителя госсекретаря, которая сказала, что США и их союзники в немалой степени виноваты в том, что Путин теперь стал настолько наглым.

«Многие западные лидеры предполагали, что нарушения демократических норм в России можно игнорировать, пока с Путиным можно вести бизнес в других областях. Это провальный подход, так как внутренняя агрессия перерастает во внешнюю. Умиротворение Путина не только аморально, но и неэффективно с практической точки зрения», написал оппозиционный журналист и критик Путина.

Напомним, что связанные с Путиным активы на Западе оцениваются от 800 миллиардов долларов до 1.3 триллиона долларов. Кара-Мурза считает, что новая администрация США должна обратить особое внимание на них, ибо это и есть болевая точка путинского режима.

«Конгресс недавно принял закон о препятствовании отмыванию средств через офшорные компании.

Американское правительство может пойти дальше, выявив и заморозив активы, украденные у простых россиян и спрятанные в американских банках и недвижимости, а потом отдать их российскому народу, когда Россия изберёт правительство демократическим путём. Прецеденты этому уже были в Ливии и Киргизии», заключил журналист.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: путин, США

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