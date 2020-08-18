Умови несення бойової служби в підрозділах ООС буде покращено - ГУР

В угрупованні військ, які виконують бойові завдання на півдні нашої країни, тривають заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання, маскування та інженерних загороджень на позиціях

Військовослужбовці покращують рівень маскування, а також забезпечують належні побутові умови несення служби на місцях виконання завдань.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, особовий склад військових частин і підрозділів перебуває у повній бойовій готовності та спроможний оперативно й якісно виконувати завдання різного рівня складності щодо охорони та оборони у смузі відповідальності.

Источник: gur.gov.ua

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