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YouTube оновив політику, пов'язану з видаленням контенту: що змінилося

YouTube оновив політику, повязану з видаленням контенту: що змінилося

Компанія YouTube змінила свою політику, пов'язану з видаленням контенту, і перестане забороняти відео, які просувають хибні твердження про президентські вибори в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У компанії наголосили, що таке рішення пов'язане зі стартом нових президентських перегонів у Сполучених Штатах. Повідомляється, що нова політика набуде чинності вже сьогодні.

"У нинішніх умовах ми бачимо, що хоча видалення цього контенту дійсно обмежує деяку дезінформацію, воно також може мати ненавмисний ефект у вигляді обмеження політичних виступів. Тому ми припинимо видаляти контент, який висуває помилкові твердження про широко поширені шахрайства, помилки або збої на президентських виборах у США у 2020 році та інших минулих виборах", - йдеться у заяві представника компанії.

Після президентських виборів у США у 2016 році на YouTube та інші соціальні мережі чинився тиск з метою гарантувати, що їх платформами не маніпулюватимуть з метою поширення політичної дезінформації. У грудні YouTube заявив, що видалив понад 10 тисяч відеороликів, пов'язаних із проміжними виборами в США, за порушення його політики чесності виборів та інших правил.

Водночас, у YouTube підкреслили, що продовжать забороняти контент, який вводить людей в оману щодо того, як голосувати, відмовляє людей від голосування та сприяє втручанню у вибори.

Наступні вибори в США відбудуться у 2024 році

Наступні президентські вибори у США відбудуться восени 2024 року. За попередньою інформацією, за пост президента боротимуться президент Джо Байден, республіканець Дональд Трамп та Рон Десантіс, який нещодавно висунув свою кандидатуру також від Республіканської партії.

Однак поки невідомо, чи змагатиметься Десантіс за президентське крісло з Байденом, оскільки спочатку республіканці мають провести внутрішньопартійні вибори – праймеріз.

Джерело: rbc.ua

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