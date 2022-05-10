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Уперше за час повномасштабного вторгнення росії на Харківщину відбулося засідання сесії обласної ради

Уперше за час повномасштабного вторгнення росії на Харківщину відбулося засідання сесії обласної ради

Важливо, що сьогодні (вчора) представники депутатського корпусу об’єдналися у боротьбі з агресором. Відповідне звернення спрямували до вищого керівництва країни.

Депутати Харківської обласної ради підтримали позицію Верховної Ради про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні.

Присутність політичних сил із проросійською ідеологією в Харківській облраді залишилися в минулому. Депутатський корпус - із харків’янами та разом чинить опір окупантам.

Спільна робота із обласною військовою адміністрацією буде спрямована виключно на відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Україна переможе!

Источник: https://t.me/synegubov/3155

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