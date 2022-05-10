Уперше за час повномасштабного вторгнення росії на Харківщину відбулося засідання сесії обласної ради

Важливо, що сьогодні (вчора) представники депутатського корпусу об’єдналися у боротьбі з агресором. Відповідне звернення спрямували до вищого керівництва країни.

Депутати Харківської обласної ради підтримали позицію Верховної Ради про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні.

Присутність політичних сил із проросійською ідеологією в Харківській облраді залишилися в минулому. Депутатський корпус - із харків’янами та разом чинить опір окупантам.

Спільна робота із обласною військовою адміністрацією буде спрямована виключно на відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Україна переможе!

Источник: https://t.me/synegubov/3155

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