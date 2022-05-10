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Уперше за час повномасштабного вторгнення росії на Харківщину відбулося засідання сесії обласної ради
Важливо, що сьогодні (вчора) представники депутатського корпусу об’єдналися у боротьбі з агресором. Відповідне звернення спрямували до вищого керівництва країни.
Депутати Харківської обласної ради підтримали позицію Верховної Ради про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні.
Присутність політичних сил із проросійською ідеологією в Харківській облраді залишилися в минулому. Депутатський корпус - із харків’янами та разом чинить опір окупантам.
Спільна робота із обласною військовою адміністрацією буде спрямована виключно на відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Україна переможе!
Источник: https://t.me/synegubov/3155