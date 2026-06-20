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Уряд анонсував нову "тисячу": цього разу – аграріям

Уряд анонсував нову тисячу: цього разу – аграріям

Аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва – з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр.

"Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив", – пише Свириденко.

Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тис. грн на гектар.

Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься.

Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині. Зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%.

Також в середині червня перші п'ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки.

Джерело: epravda.com.ua

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