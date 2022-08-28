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Уряд дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії військовозобов’язаних

Уряд дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії військовозобов’язаних

Уряд дозволив виїжджати за кордон військовозобов’язаним морякам. Для цього їм потрібно буде отримати схвалення свого територіального центру комплектування.

Це нововведення стосується чоловіків, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах.

Також зможуть виїжджати студенти або курсанти для проходження практичної підготовки на судні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тис. українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету, — сказав Шмигаль.

Раніше дозволити морякам виїжджати за кордон під час воєнного стану раніше закликали на сайті президента. Така петиція набрала 25 тис. — необхідну кількість голосів — і перебуває на розгляді.

Раніше голова Профспілки робітників морського транспорту України Олег Григорюк пояснював, що українські моряки виїжджатимуть за кордон, щоб замінити інших громадян України, які повертатимуться додому. Він розповідав, що більшість українських моряків не мають жодної військової спеціальності, тому від’їзд їх не зашкодить мобілізаційному резерву ЗСУ.

Джерело: racurs.ua

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