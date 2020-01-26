Уряд Франції узгодив проєкт пенсійної реформи на тлі протестів

Спірна пенсійна реформа Франції вступила в свій останній етап після декількох тижнів масових страйків, що паралізували країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Уряд у п'ятницю представив законопроєкт у Єлисейському палаці, перш ніж відправити його до парламенту.

Дебати у нижній палаті парламенту щодо пенсійної реформи розпочнуться 17 лютого.

У той час як страйки сповільнилися за інтенсивністю, опитування показують, що опозиція реформі серед громадськості зростає.

Уряд прагне створити єдину універсальну пенсійну систему замість нинішніх 42 різних режимів. Щодо пенсійного віку, другого стовпа реформи, то уряд дав профспілкам три місяці на консультації і вироблення альтернативних пропозицій.

На думку урядовців, реформа зробить систему більш справедливою і допоможе запобігти дефіциту, який, згідно з офіційними даними, досягне в 2025 році від 8 до 17 мільярдів євро. Але критики кажуть, що це призведе до того, що людям доведеться працювати довше і збільшить соціальну нерівність.

Початковий план, який передбачав підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років обурив профспілки, які з грудня почали протестувати проти реформи.

Лідер французької профспілки CGT Філіп Мартінес, провідний противник реформи, пообіцяв продовжувати страйки, починаючи з наступного тижня. Реформаторський Союз CFDT — найбільший у Франції - і UNSA, які спочатку виступали проти реформи, але вітали примирливий жест уряду щодо пенсійного віку, заявили, що "прогрес" був досягнутий, і пообіцяли продовжити переговори з урядом про створення майбутньої універсальної пенсійної системи.

Источник: eurointegration.com.ua

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