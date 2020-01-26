Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:59
Просмотров: 96

Уряд Франції узгодив проєкт пенсійної реформи на тлі протестів

Уряд Франції узгодив проєкт пенсійної реформи на тлі протестів

Спірна пенсійна реформа Франції вступила в свій останній етап після декількох тижнів масових страйків, що паралізували країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Уряд у п'ятницю представив законопроєкт у Єлисейському палаці, перш ніж відправити його до парламенту.

Дебати у нижній палаті парламенту щодо пенсійної реформи розпочнуться 17 лютого.

У той час як страйки сповільнилися за інтенсивністю, опитування показують, що опозиція реформі серед громадськості зростає.

Уряд прагне створити єдину універсальну пенсійну систему замість нинішніх 42 різних режимів. Щодо пенсійного віку, другого стовпа реформи, то уряд дав профспілкам три місяці на консультації і вироблення альтернативних пропозицій.

На думку урядовців, реформа зробить систему більш справедливою і допоможе запобігти дефіциту, який, згідно з офіційними даними, досягне в 2025 році від 8 до 17 мільярдів євро. Але критики кажуть, що це призведе до того, що людям доведеться працювати довше і збільшить соціальну нерівність.

Початковий план, який передбачав підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років обурив профспілки, які з грудня почали протестувати проти реформи.

Лідер французької профспілки CGT Філіп Мартінес, провідний противник реформи, пообіцяв продовжувати страйки, починаючи з наступного тижня. Реформаторський Союз CFDT — найбільший у Франції - і UNSA, які спочатку виступали проти реформи, але вітали примирливий жест уряду щодо пенсійного віку, заявили, що "прогрес" був досягнутий, і пообіцяли продовжити переговори з урядом про створення майбутньої універсальної пенсійної системи.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кого коснется перерасчет пенсий
Сегодня 09:25    363
Коронавірус дістався Європи: у Франції підтвердили перші три випадки захворювання
Сегодня 06:53    113
Власники приватних сонячних електростанцій Тернопільської області збираються 3 лютого провести акцію протесту
25.01.2020 11:47    190
В 2020 году ожидается повышение минимальных пенсий
24.01.2020 17:39    270
Пенсия в смартфоне: Минцифры обещает максимальную автоматизацию
24.01.2020 10:49    195
На Михайлівській площі Києва права молодь зчепилася з лівою. Втрутилася поліція
20.01.2020 09:06    187
На пенсію у 2020 році: який треба мати страховий стаж
20.01.2020 08:18    308
Пенсійний вік для жінок збільшиться на 6 місяців – коли саме
16.01.2020 09:47    338
"Спортивна гордість" Ірану відмовилася виступати за країну
14.01.2020 07:02    215
Иранские СМИ поддержали протесты из-за сбитого украинского самолета
13.01.2020 08:42    179
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 