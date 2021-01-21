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Уряд хоче погасити борги за зелену енергетику держоблігаціями

Уряд хоче погасити борги за зелену енергетику держоблігаціями

Кабмін розглядає випуск "зелених облігацій" для того, аби погасити борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Кабміну 20 січня.

"Тому за моїм дорученням прошу Міненерго, разом з Мінфіном, Мінекономіки, за участі держбанків та міжнародних фінансових організацій опрацювати питання щодо можливого випуску та розміщення так званих "зелених облігацій", або "зелених бондів", - заявив прем’єр.

"Багато рішень потрібно приймати комплексно і дуже часто простих рішень немає - тому потрібно шукати збалансовані механізми - це стосується і питання зеленої енергетики", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Через борги державного трейдера "Гарантований покупець" перед виробниками "зеленої" енергії сума позовів до держпідприємства сягнула близько мільярда гривень.

У липні 2020 року був підписаний меморандум, що передбачає виплату 9 мільярдів боргу інвесторам наприкінці року, а також оплату 100% електроенергії з серпня.

Антикризовий енергетичний штаб вважає, що борги можна погасити завдяки випуску ОВДП та траншам з держбюджету.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658, яким, зокрема, знизили "зелений" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Источник: epravda.com.ua

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