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Уряд не скасовував пробне ЗНО, а перевів його в онлайн режим

Уряд не скасовував пробне ЗНО, а перевів його в онлайн режим

Кабінет Міністрів України, зважаючи на погіршення ситуації із поширенням коронавірусу, прийняв рішення проводити пробне зовнішнє незалежне оцінювання не у закладах освіти, а в дистанційному режимі.

Про це Міністр охорони здоровя України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“У зв’язку зі значним зростанням захвордваності на COVID-19 і погіршенням епідеміологічної ситуації в деяких регіонах – було прийняте рішення щодо скасування проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Натомість пробне ЗНО можна буде проходити дистанційно, онлайн”, - наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра, будь яка дитина через свій особистий кабінет онлайн може отримати завдання і відправити його на перевірку. “Якщо такої можливості немає, то дитина повинна прийти у заклад освіти, там її зустріне інспектор ЗНО, видасть зошит із формою і всіма завданнями, дитина проходить це завдання вдома і надсилає на перевірку”, - пояснив Максим Степанов.

За останньою інформацією, на проходження пробного ЗНО з української мови було зареєстровано близько 190 тис. дітей, а з інших предметів - 172 тис.

Источник: moz.gov.ua

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