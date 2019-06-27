Уряд незначно зменшив обсяг держзамовлення на підготовку фахівців у 2019 році

26 червня Кабінет Міністрів затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2020 та 2021 роки.

Загальний обсяг підготовки фахівців у 2019 році передбачений у кількості 182567 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 161794 особи, що менше затверджених у 2018 році показників на 1,3% та 2,3% відповідно.

Зокрема, ухвалені наступні обсяги прийомів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою:

• “молодший спеціаліст” - 36732 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 33718 осіб, що порівняно з минулим роком збільшено на 2,5%,

• “бакалавр” - 79854 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 72602 осіб, що порівняно з минулим роком збільшено на 2,9%,

• “магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра” - 55379 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 45654 осіб, що порівняно з минулим роком зменшено на 10,4%.

Проектні показники державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становитимуть:

• до аспірантури - 4346 осіб, що менше порівняно з 2018 роком на 1,2%,

• до докторантури - 459 осіб, що менше порівняно з 2018 роком на 4%.

• Прийом учнів на навчання за робітничими спеціальностями за державним замовленням у 2019 році передбачено в обсязі 18879 осіб.

У 2019 році передбачено підвищення кваліфікації та проходження перепідготовки, спеціальної підготовки і спеціалізації для 179763 осіб.

Проектні показники підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у 2020 році - 241000 осіб (з них за денною формою навчання - 222000 осіб); у 2021 - 312500 осіб (з них за денною формою навчання - 298000 осіб).

Зведений обсяг фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році складає близько 34,6 млрд грн, з них:

• на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів - майже 32,3 млрд грн;

• на підготовку робітничих кадрів - майже 496,9 млн грн;

• на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) - майже 1,8 млрд грн.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»