Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:53
Просмотров: 57

Уряд незначно зменшив обсяг держзамовлення на підготовку фахівців у 2019 році

Уряд незначно зменшив обсяг держзамовлення на підготовку фахівців у 2019 році

26 червня Кабінет Міністрів затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2020 та 2021 роки.

Загальний обсяг підготовки фахівців у 2019 році передбачений у кількості 182567 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 161794 особи, що менше затверджених у 2018 році показників на 1,3% та 2,3% відповідно.

Зокрема, ухвалені наступні обсяги прийомів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою:

• “молодший спеціаліст” - 36732 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 33718 осіб, що порівняно з минулим роком збільшено на 2,5%,

• “бакалавр” - 79854 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 72602 осіб, що порівняно з минулим роком збільшено на 2,9%,

• “магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра” - 55379 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 45654 осіб, що порівняно з минулим роком зменшено на 10,4%.

Проектні показники державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становитимуть:

• до аспірантури - 4346 осіб, що менше порівняно з 2018 роком на 1,2%,

• до докторантури - 459 осіб, що менше порівняно з 2018 роком на 4%.

• Прийом учнів на навчання за робітничими спеціальностями за державним замовленням у 2019 році передбачено в обсязі 18879 осіб.

У 2019 році передбачено підвищення кваліфікації та проходження перепідготовки, спеціальної підготовки і спеціалізації для 179763 осіб.

Проектні показники підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у 2020 році - 241000 осіб (з них за денною формою навчання - 222000 осіб); у 2021 - 312500 осіб (з них за денною формою навчання - 298000 осіб).

Зведений обсяг фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році складає близько 34,6 млрд грн, з них:

• на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів - майже 32,3 млрд грн;

• на підготовку робітничих кадрів - майже 496,9 млн грн;

• на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) - майже 1,8 млрд грн.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский вуз завышал цены на проживание в общежитии - проверка
Сегодня 07:25    111
Школяр із Куп’янська отримав єдину 200-бальну оцінку з іноземної мови в області
Сегодня 06:48    106
Гройсман поручил провести аудит теплокоммунэнерго, чтобы найти "коммунальных баронов"
Сегодня 06:21    116
Правительство собирается повысить пенсии гражданам с большим стажем
26.06.2019 07:10    305
Кабмін планує ввести тимчасову заборону на відключення водоканалів від енергопостачання
22.06.2019 10:58    149
Міністра освіти не пустили в одну із шкіл Львова
22.06.2019 06:53    376
Игорь Насалик предлагает местным властям потратиться на энергоэффективность, чтобы вложиться в предельные тарифы на тепло
21.06.2019 08:40    107
Хто на Харківщині склав ЗНО на 200 балів
21.06.2019 06:58    862
Правительство в ближайшее время рассмотрит выделение дополнительных "теплых кредитов" для ОСМД
20.06.2019 10:31    113
Для встановлення справедливих тарифів на тепло Мін’юст готовий розробити відповідне рішення уряду
20.06.2019 09:23    129
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 