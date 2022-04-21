Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild

Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild, у розпорядженні якого є українські та німецькі списки.

У списку, спрямованому Україною з проханням надати озброєння для боротьби з російським вторгненням, була низка важких озброєнь: танки "Leopard", БТР "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

Крім того, Україна повідомила федеральний уряд і промисловість Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню та протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу "Milan" і "Spike".

Ще в середині березня майже все озброєння, яке запросило Україна, було в списку поставок німецької промисловості – навіть сучасні танки Leopard 2.

За даними видання, після цього Міноборони на наполегливу вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати списки – і в результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Источник: pravda.com.ua

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