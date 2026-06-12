Уряд оновлює План України в межах програми Ukraine Facility

Уряд схвалив зміни до Плану України, створюючи при цьому передумови для залучення 8,35 мільярда євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Синхронізуємо План із процесом вступу України до Європейського Союзу та створюємо передумови для залучення 8,35 млрд євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan", – говориться у повідомленні.

Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською Комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами.

"Оновлюємо 35 кроків Плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів — верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери", – написала Свириденко у Телеграм.

Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу.

Реалізація оновленого Плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни, зазначила очільниця українського уряду.

Джерело: epravda.com.ua

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