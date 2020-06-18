Уряд підтримав пропозиції Міністерства фінансів щодо зміни умов програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Кабінет Міністрів України підтримав внесений Міністерством фінансів проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки мікропідприємництва та малого підприємництва». Відповідне рішення було прийнято сьогодні – на засіданні уряду.

«Під час впровадження програми «Доступні кредити «5-7-9%» Міністерством фінансів та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у співпраці уповноваженими-банками та представниками бізнесу виявлено низку питань, які потребують додаткового врегулювання шляхом внесення змін до Порядку її реалізації. Ми переконані, що внесені зміни дозволять розширити доступ до фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва та підвищити ефективність Програми», - пояснює директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Дмитро Олійник.

Зокрема, вирішено:

• пом’якшити вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу в попередньому податковому періоді;

• зняти обмеження щодо напрямків використання коштів, отриманих суб’єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу;

• заборонити використовувати банківський депозит у якості застави за кредитом в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%»;

• зняти обмеження щодо максимальної суми кредиту в рамках Програми;

• привести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, який дозволяє їм забезпечувати виконання програми «Доступні кредити «5-7-9%».

Важливо, мікро- та малий бізнес зможе звернутися за отриманням кредитів за новими правилами одразу після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми «Доступні кредити 5-7-9» та оновлення угод з уповноваженими банками.

Нагадаємо, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 16-ма банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТКБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Станом на 15 червня цього року в рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9%» вже укладено 639 кредитні договори на загальну суму 404,8 млн гривень.

Источник: mof.gov.ua

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