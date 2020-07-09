Уряд підтримав створення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Кабмін підтримав постанову про створення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ефективна цифрова трансформація передбачає залучення органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження державної політики в усіх сферах суспільних відносин. Саме тому Мінцифри ініціювало створення Міжгалузевої ради. Це консультативно-дорадчий орган, який буде відповідальним за координацію дій з формування, виконання та реалізації програм і проєктів цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Міжгалузева рада забезпечить:

● майданчик для розробки галузевих концепцій і програм цифрового розвитку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

● підготовку пропозицій та рекомендацій щодо ефективного використання державних фінансів під час виконання та реалізації програм цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, вона сприятиме прискоренню процесів цифрової трансформації органів виконавчої влади, переведенню державних послуг в електронну форму та подоланню корупції.

Організаційне забезпечення діяльності Міжгалузевої ради здійснюватиме Мінцифри. Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на витрати державного бюджету і не потребує додаткового фінансування з держбюджету.

Проєкт акту погоджено із органами державної влади, представники яких мають увійти до складу Міжгалузевої ради. Усі зауваження, висловлені до проєкту постанови, повністю враховано. Постанову ухвалено з умовою доопрацювання її Мінцифри спільно з СКМУ у дводенний строк.

Источник: thedigital.gov.ua

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