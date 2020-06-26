Уряд підтримав запровадження е-резидентства в Україні

Уряд ухвалив постанову, яка дає зелене світло проєкту е-резидентства. З 1 липня розпочинається експеримент із реалізації та запровадження е-резиденства. Також затверджений відповідний Порядок.

Е-резидентство – проєкт Міністерства цифрової трансформації. Він призваний зробити Україну більш привабливою країною для іноземців. Це – особливий статус іноземного громадянина в Україні, що відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг і укладання цивільно-правових угод, а також надає йому можливість дистанційно засновувати та провадити бізнес в Україні.

Проєкт створюється насамперед для представників креативної індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг.

Завдяки е-резидентству іноземці отримуватимуть онлайн:

▪️український кваліфікований електронний підпис

▪️реєстраційний номер облікової картки платника податків

▪️можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку

▪️спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні

Згідно постанови, Міністерство цифрової трансформації:

— протягом двох місяців має подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо прийняття актів, необхідних для запровадження експерименту та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови;

— протягом трьох місяців – визначити перелік держав для запровадження експерименту та забезпечити створення та функціонування системи «Е–резидент», що стане частиною порталу Дія.

У Мінцифрі передбачають, що першими е-резидентами стануть іноземні ІТ-спеціалісти, що працюють на українські компанії, а також спеціалісти з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку.

Источник: thedigital.gov.ua

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