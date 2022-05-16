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Уряд підвищив граничну ціну на бензин та зменшив на дизпальне

Уряд підвищив граничну ціну на бензин та зменшив на дизпальне

Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 гривні за літр та дизельного пального у розмірі 35,31 гривні за літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину травня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн, на дизпальне – зменшилась на 32 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпальне – 42,31 грн/літр.

Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л

На початку травня Кабмін підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки.

Источник: epravda.com.ua

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